В Бурятии перекрыли мост, соединяющий два района

Сегодня в Бурятии перекрыли Цаган-Усунский мост, соединяющий Джидинский и Кяхтинский районы. Решение приняли в связи с тем, что ранее затопило дорогу, ведущему к нему, сообщают в группе "Джида-инфо 24/7".

Как сообщал «Номер один», подтопление трассы случилось из-за повышения уровня воды в реке Селенга.







Фото: «Джида-инфо 24/7»