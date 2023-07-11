Происшествия 11.07.2023 в 17:10
В Бурятии перекрыли мост, соединяющий два района
Причина – подтопление дороги перед ним
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в Бурятии перекрыли Цаган-Усунский мост, соединяющий Джидинский и Кяхтинский районы. Решение приняли в связи с тем, что ранее затопило дорогу, ведущему к нему, сообщают в группе "Джида-инфо 24/7".
Как сообщал «Номер один», подтопление трассы случилось из-за повышения уровня воды в реке Селенга.
В районе Бурятии река Селенга затопила дорогу в районе моста
11.07.2023 в 13:49
Фото: «Джида-инфо 24/7»