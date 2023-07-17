Происшествия 17.07.2023 в 09:18

В Бурятии растет число покусанных собаками детей

Всего с начала года зафиксировано более тысячи нападений животных на человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии растет число покусанных собаками детей
В Бурятии наблюдается удручающая статистика по количеству покусанных собаками детей. Как сообщили в республиканском Управлении ветеринарии, число укусов несовершеннолетних выросло почти на треть, с 269 до 367 случаев.

По данным ведомства, число укусов выросло почти во всех районах Бурятии, кроме Баунтовского, Бичурского, Курумканского, Кяхтинского и Прибайкальского. В этих районах число нападений собак на людей снижается.

В целом с начала года в Бурятии собаки покусали 1005 человек. Больше всего укусов совершено владельческими собаками - 561 случая. В ведомстве отмечают, что рост числа укусов связан со снижением количества составленных и рассмотренных протоколов. Они составляются лишь в каждом пятом случае нападения собаки на человека.

«Эффективная работа муниципального контроля напрямую влияет на снижение уровня обращаемости населения по поводу укусов собаками, а также в целом способствует снижению численности безнадзорных животных в республике. Кроме того, хочу обратить внимание на роль ответственного отношения людей к животным, ведь именно с ответственностью приходит и снижение количества нападений, и уменьшение безнадзорных собак на улицах» - сообщил начальник Управления ветеринарии РБ Амгалан Дармаев.

Фото: «Номер один»
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