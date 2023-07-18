Происшествия 18.07.2023 в 20:50
В Бурятии бывшие заместитель министра и глава поселения попали под «уголовку»
Экс-чиновники стали фигурантами новых дел о некачественном жилье для сирот
Текст: Константин Воронов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства республики Александра Кочелева. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Как сообщили сегодня в следственном ведомстве, Александр Кочелев возглавлял созданную в министерстве контрактную службу, которая принимала работы по заключенным госконтрактам.
В настоящее время Александру Кочелеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование по уголовному делу продолжается.
Также в ведомстве сообщили, что по факту строительства и приемки непригодного для проживания дома возбуждены и расследуются уголовные в отношении бывшего главы администрации сельского поселения «Баргузинское», подозреваемого в превышении должностных полномочий, и в отношении застройщика – по мошенничеству.
Отметим, это уже не первое громкое дело, возбужденное в Бурятии после строительства некачественного жилья для сирот. Так недавно в республике после длительных судов реальные сроки заключения получили бывший заместитель министра строительства Сергей Рыбальченко и экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов. Им пришлось ответить за приемку непригодных для проживания домов в селе Сотниково.
Из-за некачественного жилья для сирот, построенного в Кяхте, под раздачу попал бывший министр строительства республики Федор Трифонов. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Однако в связи с истечением срока давности Федор Трифонов был освобожден от наказания. Правда, суд обязал его выплатить причиненный ущерб в сумме почти 20 миллионов рублей.
Фото: Следственный комитет Бурятии, «Номер один»
Как сообщили сегодня в следственном ведомстве, Александр Кочелев возглавлял созданную в министерстве контрактную службу, которая принимала работы по заключенным госконтрактам.
«В мае 2014 года обвиняемый в рамках госконтракта, предусматривающего приобретение жилых помещений в селе Баргузине для детей-сирот, без соответствующего обследования и проведения необходимой экспертизы принял по актам приема-передачи у застройщика 20 жилых помещений в многоквартирном доме. При этом строение имело явные технические и эксплуатационные недостатки внешних и внутренних конструкций. Несмотря на это жилые помещения в нем были переданы сиротам для проживания. В последующем этот многоквартирный дом и квартиры в нем были признаны аварийными и непригодными для проживания, чем был причинен крупный ущерб бюджету и нарушены права потерпевших», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время Александру Кочелеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование по уголовному делу продолжается.
Также в ведомстве сообщили, что по факту строительства и приемки непригодного для проживания дома возбуждены и расследуются уголовные в отношении бывшего главы администрации сельского поселения «Баргузинское», подозреваемого в превышении должностных полномочий, и в отношении застройщика – по мошенничеству.
Отметим, это уже не первое громкое дело, возбужденное в Бурятии после строительства некачественного жилья для сирот. Так недавно в республике после длительных судов реальные сроки заключения получили бывший заместитель министра строительства Сергей Рыбальченко и экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов. Им пришлось ответить за приемку непригодных для проживания домов в селе Сотниково.
Из-за некачественного жилья для сирот, построенного в Кяхте, под раздачу попал бывший министр строительства республики Федор Трифонов. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Однако в связи с истечением срока давности Федор Трифонов был освобожден от наказания. Правда, суд обязал его выплатить причиненный ущерб в сумме почти 20 миллионов рублей.
Фото: Следственный комитет Бурятии, «Номер один»