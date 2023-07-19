Прокуратура Бурятии взыскала компенсацию в пользу сбитого инвалида

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск прокуратуры Бурятии, поданный в защиту прав 54-летнего инвалида 2-й группы, пострадавшего в результате ДТП.Как рассказали в прокуратуре, в июне 2022 года горожанин ехал на велосипеде по краю проезжей части улицы Стартовая в Улан-Удэ. В этот момент на него наехала женщина, управлявшая автомобилем «Субару Аутбэк». В результате ДТП здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. После аварии он длительное время находился в стационаре, а теперь до сих пор лечится амбулаторно.Согласно вердикту суда, женщина обязана выплатить сбитому инвалиду компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Фото: «Номер один»