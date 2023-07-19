Пенсионерка из Улан-Удэ продала квартиру и перечислила все деньги мошенникам

Вечером 17 июля в полицию Улан-Удэ обратилась ставшая жертвой мошенников 72-летняя горожанка. В результате обмана она оформила кредит и продала собственную квартиру. Все деньги – а это более 3 миллионов рублей – пенсионерка перечислила интернет-преступникам.Как рассказали в МВД Бурятии, все началось в мае этого года, когда на телефон пожилой женщины позвонила незнакомка. Она сообщила, что супруг бабушки нуждается в дорогостоящей операции. Из-за отсутствия у семейной пары сбережений, собеседница рекомендовала оформить кредитную карту на сумму 150 тысяч рублей и перевести деньги на указанные абонентские номера и банковские счета, что и сделала пенсионерка.Позднее раздался еще один звонок. По словам пенсионерки, мужчина на том конце провода представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что квартира пожилой четы была уже дважды продана мошенниками. Чтобы не допустить этого в действительности, необходимо через риэлторов продать её самим, а вырученные средства перевести на безопасный счет. Только так можно сохранить если не жильё, то хотя бы вырученные от его продажи деньги и, более того, вычислить и поймать аферистов. О состоявшемся разговоре собеседник просил никому не рассказывать.Через агентство недвижимости женщина выставила двухкомнатную квартиру в поселке Восточный на продажу по цене ниже рыночной стоимости – за 3,1 миллиона рублей. Уже вскоре жилище было продано.По указке злоумышленников с полученными средствами она отправилась в Иркутск, где, передвигаясь на такси, через отделения разных банков перевела интернет-преступникам почти всю сумму – 2 млн. 850 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей пожилая горожанка перечислила им уже по возвращению в Улан-Удэ – якобы, для завершения начатой «операции».Обман вскрылся, когда спустя пару недель риэлтор попросил клиентку отдать ключи новому собственнику. Пенсионерка позвонила родственникам и сообщила, что теперь будет жить вместе с супругом у них, после чего последовало заявление о случившемся в полицию.«В настоящее время по факту мошенничества в особо крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во избежание подобных случаев полиция призывает граждан рассказать своим пожилым родственникам и соседям о распространенных мошеннических схемах и способах защиты. Предупредите пенсионеров: самый действенный метод не попасть на уловку афериста – прекратить с ним разговор. О любой подозрительной беседе важно сразу сообщить близким, а при наличии факта мошенничества – в полицию», - предупреждают в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com