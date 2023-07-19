Улан-удэнцу грозит «черный список» за курение в самолете

Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте сообщила о задержании нарушителя, который курил на борту самолета рейса Москва - Улан-Удэ.Полицейские «приняли» 31-летнего улан-удэнца, когда самолет благополучно приземлился в аэропорту столицы Бурятии. Как выяснилось, мужчина курил сигарету в туалете на борту воздушного судна во время полёта. Это заметили бортпроводники, которые сразу просигнализировали о случившемся правоохранителям.«В отношении пассажира составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Он рискует попасть в «черный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить гражданина на борт по законным основаниям. Кроме того, курение на борту ставит под угрозу весь перелёт», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»