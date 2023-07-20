В Бурятии осудили сельских гангстеров с бензопилой

В Бурятии Заиграевский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении трех жителей села Челутай в возрасте от 22 до 26 лет. Они обвинялись по целому ряду статей УК РФ: в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, незаконном проникновении в жилище, похищении человека, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и оставлении в опасности.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемые проживали в селе Челутай 3-й км. Вечером 16 апреля прошлого года после употребления спиртных напитков они решили отомстить знакомому 38-летнему местному жителю, с которым у них ранее произошел конфликт и потасовка.Они приехали к сельчанину домой, в ограде деревянной палкой сломали счетчик электроэнергии и стекла в двух оконных рамах, после чего ворвались внутрь жилища. Хозяин спрятался от них в подполье. Тогда один из злоумышленников, выпилив бензопилой полы, вытащил мужчину из его убежища. Затем подельники вывели свою жертву на улицу без обуви и верхней одежды, поместили в багажник машины и отвезли на кладбище на окраине деревни.Там один из них избил мужчину, после чего обвиняемые скрылись, бросив потерпевшего в беспомощном состоянии на морозе. В результате мужчина обморозил пальцы обеих стоп.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Заиграевский райсуд признал всех фигурантов дела виновными. Двое самых активных нападавших получили 9 и 8 лет колонии строгого режима. Третий участник группы, которого признали виновным только в незаконном проникновении в жилище, получил 4 года 2 месяца колонии общего режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»