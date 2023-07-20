В одном районе Улан-Удэ за день сбили трех пешеходов

В Улан-Удэ за минувшие сутки зарегистрированы три наезда на пешеходов. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, все они произошли в Железнодорожном районе города.Первый наезд случился в 10 часов утра на ул. Ботанической. Там 44-летнтй водитель автомобиля «Тойота Калдина» на пешеходном переходе сбил мужчину, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 40-летний пешеход получил травмы и был доставлен в БСМП.Около пяти часов дня на ул. Октябрьской 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Вингроад» на пешеходном переходе сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерку с переломом шейки бедра госпитализировали в БСМП.Спустя час на ул. Лимонова 23-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», не имеющий прав, на пешеходном переходе наехал на 18-летнего парня, который пересекал проезжую часть, ведя рядом самокат. Молодого человека госпитализировали с переломом левой голени.Фото: ГИБДД Бурятии