Происшествия 20.07.2023 в 15:54

В Бурятии сотрудница ГИБДД спасла от обмана пожилую женщину

Ей долго пришлось убеждать пенсионерку, чтобы она не переводила деньги аферистам
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сотрудница ГИБДД спасла от обмана пожилую женщину
Инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД из Тарбагатайского райотдела полиции Оксана Пашинина предотвратила мошенничество. Полицейский уберегла местную жительницу от перевода аферистам 150 тысяч рублей, вмешавшись в случайно услышанный разговор.

Как сообщили в МВД Бурятии, днем 17 июля капитан полиции с дочерью подъехала к банку в селе Тарбагатай. Ожидая, пока девочка снимет деньги, она стала невольной свидетельницей беседы пожилой женщины. Пенсионерка из стоящей рядом машины обсуждала вопросы перевода средств.

«Слова о взятии кредита на сумму 150 тысяч рублей насторожили находящуюся в отпуске сотрудницу. Представившись, она решила выяснить, с кем разговаривает пенсионерка и кому хочет перевести деньги. Однако та продолжила разговор, а ее супруг ответил, что жене звонили из банка. Работники утверждали, что на нее по доверенности оформляет кредит неизвестный мужчина. Чтобы предотвратить это, необходимо оформить займ самой, а затем в Улан-Удэ перевести наличные на счет. Его реквизиты звонившие обещали отправить позже. Собственно, для этих целей супружеская чета и приехала в Тарбагатай. Здесь 64-летняя сельчанка оформила кредит», - рассказали в МВД.

Мужчина добавил, что её собеседниками стали не только сотрудники банка, но Следственного комитета и полиции, которые попросили помочь им в изобличении преступников.

Поняв, что граждане общаются с мошенниками, Оксана Пашинина попросила пенсионерку прекратить разговор. Она объяснила: это одна из самых популярных схем обмана, когда неизвестные под предлогом мошеннических действий со счетом звонят и просят перевести деньги на безопасную ячейку. При этом, как и в случае с пожилой парой, они представляются работниками финансовых учреждений и правоохранительных органов.

Потребовалось время, чтобы убедить супружескую чету в том, что они имеют дело с аферистами. После неоднократных настойчивых просьб пожилая женщина всё же сбросила телефонный звонок. Вместе они проехали в здание районного отдела полиции, где после разговора со следователем сельчанка в полной мере осознала, что чуть не попалась на удочку преступников. Она поблагодарила инспектора ГИБДД, благодаря которой удалось сохранить не только оформленные в кредит 150 тысяч рублей, но и, возможно, избежать более масштабных финансовых потерь.

«Не знаю, чем бы всё закончилось, не окажись рядом сотрудника полиции. Это же настоящий спектакль по ролям. И мы, люди советской закалки, в него поверили, как привыкли доверять другим. Очень благодарна Оксане Геннадьевне», - сказала пенсионерка.

Фото: МВД Бурятии
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мошенничество

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