Происшествия 21.07.2023 в 09:10
Село в Бурятии накрыл мощный град
После на населенный пункт обрушились потоки воды
Текст: Константин Воронов
Крупный град выпал вечером 20 июля в селе Алцак Джидинского района, после чего с возвышенностей на населенный пункт обрушились мощные потоки воды. Фотографиями и видео разбушевавшейся стихии местные жители поделились в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7».
Как сообщают в чате, сегодня специалисты районной администрации начнут обследование пострадавшего села, чтобы определить масштаб разрушений. Пока известно, что в границах сельского поселения повреждена дорожная инфраструктура.
Напомним, несколько дней назад крупный град обрушился на три села Закаменского района, повредив дома, постройки и огороды местных жителей.
Фото и видео: Джида-инфо 24/7
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