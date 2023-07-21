Село в Бурятии накрыл мощный град

Крупный град выпал вечером 20 июля в селе Алцак Джидинского района, после чего с возвышенностей на населенный пункт обрушились мощные потоки воды. Фотографиями и видео разбушевавшейся стихии местные жители поделились в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7».









Как сообщают в чате, сегодня специалисты районной администрации начнут обследование пострадавшего села, чтобы определить масштаб разрушений. Пока известно, что в границах сельского поселения повреждена дорожная инфраструктура.



