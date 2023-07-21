Житель Бурятии едва не отправил брата на тот свет

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего жителя села Ципикан. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2023 года мужчина распивал спиртное со своим братом и отцом. В ходе застолья между братьями произошла ссора. Во время потасовки обвиняемый нанес брату удар ножом в спину.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил приговор без изменения.Фото: «Номер один»