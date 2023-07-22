Житель Улан-Удэ задушил пожилую сожительницу

Днем 14 июля в одной из комнат общежития на улице Пушкина в Улан-Удэ было обнаружено тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 48-летнего сожителя покойной. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, сожители проживали в общежитии и злоупотребляли спиртным. Вечером 13 июля на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора. В её ходе мужчина повалил женщину на пол и сдавил сначала руками, а затем коленом ее шею, отчего потерпевшая скончалась. После этого обвиняемый уснул.Следующим утром мужчина проснулся и снова принялся пить, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в полицию.В настоящее время горожанину уже предъявлено обвинение в убийстве, он взят под стражу. Расследование дела продолжается.Фото: «Номер один»