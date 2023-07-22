Происшествия 22.07.2023 в 10:57
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Он возник из-за неосторожного обращения с огнем
Текст: Константин Воронов
21 июля в Баргузинском районе Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем возник лесной пожар. Возгорание оперативно ликвидировали.
«На тушении работали 12 человек из числа лесной охраны, было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,3 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 22 июля пожары в Бурятии не зарегистрированы.
Фото: pixabay.com
«На тушении работали 12 человек из числа лесной охраны, было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,3 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 22 июля пожары в Бурятии не зарегистрированы.
Фото: pixabay.com
ТегиЛесной пожар