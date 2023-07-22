Происшествия 22.07.2023 в 18:43
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП с погибшей девочкой в Улан-Удэ
Сообщается, что также была сбита мать ребенка
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки дорожно-транспортного происшествия на Верхней Березовке в Улан-Удэ, которую сейчас проводит ГИБДД.
«По предварительным данным, сегодня около 15 часов на ул. Егорова в Улан-Удэ водитель автомобиля «Ниссан Алмера» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходивших 5- летнюю девочку и её мать. В результате полученных травм женщина госпитализирована, пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи», - сообщили в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого правового решения. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня около 15 часов на ул. Егорова в Улан-Удэ водитель автомобиля «Ниссан Алмера» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходивших 5- летнюю девочку и её мать. В результате полученных травм женщина госпитализирована, пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи», - сообщили в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого правового решения. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
Фото: ГИБДД Бурятии
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