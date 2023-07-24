Мошенница из Крыма обманула жителей Бурятии

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении неоднократно судимой 57-летней жительницы Крыма. Женщину обвиняют в пяти эпизодах мошенничества.Как сообщили в пресс-службе суда, в 2020 году крымчанка освободилась из колонии (она сидела за кражи и грабеж) и решила наведаться в Багдарин, где когда-то проживала.Войдя в доверие к местным предпринимателям, женщина набрала у них в долг товаров (одежду, бытовую технику, продукты) на сумму более 85 тысяч рублей. Кроме того, она обманом выманила у знакомой поносить золотые украшения стоимостью 80 тысяч рублей, пообещав вернуть их через несколько дней. Ни денег, ни украшений обманутые земляки от мошенницы не дождались. Женщина перестала отвечать на телефонные звонки, а вскоре и вовсе скрылась из Баунта.Потерпевшие обратились в полицию. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело, начались её поиски.Как выяснилось, мошенница уехала на другой конец страны и продолжила преступную деятельность уже в Санкт-Петербурге. Её итогом стал приговор суда и исправительная колония в Иркутской области.31 марта 2023 года женщина вышла на свободу, но за воротами колонии её уже ждали сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Они конвоировали злоумышленницу в Баунтовский район.Баунтовский райсуд арестовал обвиняемую на период предварительного следствия, в настоящее время злоумышленница продолжает находиться под стражей.«Уголовное дело будет рассмотрено в начале августа в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием обвиняемой с предъявленным обвинением», - сообщили в пресс-службе суда.Фото: «Номер один»