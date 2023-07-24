Происшествия 24.07.2023 в 17:47

В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив раненого пассажира

Сейчас полиция устанавливает, кто был за рулем авто
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив раненого пассажира
ДТП произошло утром 22 июля на 46-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в Иволгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир машины, его госпитализировали. Парень находился на переднем сидении, но, к счастью, был пристегнут ремнем безопасности.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личность водителя.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в воскресенье днем на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в Прибайкальском районе неподалеку от села Батурино. Там 47-летний водитель «Тойоты Алион» при выезде на дорогу совершил столкновение с автомобилем «Ссанг Йонг Актион».



В результате аварии водитель «Тойоты» и два его сына в возрасте 10 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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