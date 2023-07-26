Происшествия 26.07.2023 в 10:12

В Улан-Удэ ночью горел автомобиль

Причиной возгорания стало короткое замыкание
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ночью горел автомобиль
Помощь пожарных понадобилась владельцу автомобиля в 105-м квартале Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, сообщение о загорании авто поступило в центральный пульт пожарной связи поздней ночью.

«Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара – короткое замыкание», - рассказали в МЧС.

По данным спасателей, всего с начала года в республике зарегистрировано 56 пожаров с участием транспортных средств. Их основная причина - неисправность электрооборудования.

Фото: МЧС Бурятии
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