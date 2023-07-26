В Улан-Удэ ночью горел автомобиль

Помощь пожарных понадобилась владельцу автомобиля в 105-м квартале Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, сообщение о загорании авто поступило в центральный пульт пожарной связи поздней ночью.«Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара – короткое замыкание», - рассказали в МЧС.По данным спасателей, всего с начала года в республике зарегистрировано 56 пожаров с участием транспортных средств. Их основная причина - неисправность электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии