Происшествия 26.07.2023 в 12:11

В Улан-Удэ парализовало движение трамваев

Менее чем за час в городе произошли две аварии (обновлено)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ парализовало движение трамваев
В улан-Удэ сегодня с утра серьезно затруднено движение трамваев. Причиной этого стали аварии.

Сначала около 11 утра из-за схода вагона с рельсов на Элеваторе было закрыто движение с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в центр города и с Шишковки в город.

Спустя чуть более получаса еще одно происшествие случилось на остановке «Баня». Там движение остановилось из-за ДТП. Его виновником, по сообщению МУП «Управление трамвая», стал пьяный автомобилист. Сейчас участники столкновения ждут ГИБДД для оформления аварии. Движение закрыто с развязки 20а квартал на Новый мост.

«На данный момент движение происходит по маршруту БНЦ – Юношеская библиотека - Кольцо - пр. Строителей - ТСК - БНЦ. Осуществляются заезды на Мелькомбинат», - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Обновлено

По состоянию на 12.38 движение трамваев восстановлено по всем направлениям. 

«Понадобится время, для того, чтобы все вошли в свои графики. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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