В Бурятии участники «конопляной» банды получили крупные сроки

В Бурятии вступил в силу приговор в отношении трех жителей Селенгинского района, обвиняемых в изготовлении и продаже наркотиков в крупном размере.«Трое жителей района создали организованную группу с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Они собирали коноплю, изготавливали из неё наркотики и продавали их за деньги. Лидер группы устанавливал цены на наркотики, принимал заказы от потребителей, а также распределял выручку. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации, используя условные фразы, мессенджеры для общения. Преступная деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов в январе 2021 года», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Гусиноозерский городской суд признал всех фигурантов дела виновными. Руководитель группы получил 13 лет колонии особого режима. Двух других участников ОПГ приговорили к 12,5 и 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Осужденные обжаловали приговоры, настаивая на своей непричастности к преступлениям. Однако Верховный суд Бурятии оставил вердикт суда первой инстанции без изменения.Фото: «Номер один»