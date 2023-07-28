В Бурятии задержан водитель, из-за которого погибла 12-летняя девочка

«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Санкцией статьи, инкриминируемой мужчине, предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы», - отметили в следственном ведомстве.



