Происшествия 28.07.2023 в 09:52

В Бурятии задержан водитель, из-за которого погибла 12-летняя девочка

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержан водитель, из-за которого погибла 12-летняя девочка
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего водителя, по вине которого вечером 26 июля неподалёку от Иволгинска произошло смертельное ДТП. Мужчине уже предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека).

«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Санкцией статьи, инкриминируемой мужчине, предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы», - отметили в следственном ведомстве.


Напомним, вечером 26 июля после употребления спиртного на побережье одного из озер с компанией приятелей, обвиняемый на своей машине «Тойота Камри» поехал домой. Из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции мужчина врезался во впереди идущий автомобиль, который от удара вылетел на обочину и перевернулся. В той машине ехали женщина с 12-летней дочерью. Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее мать госпитализирована с различными повреждениями.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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