Происшествия 28.07.2023 в 12:52

В Монголии из-за наводнений погибли семь человек и более 1500 домашних животных

Затоплены более 600 домов и домохозяйств
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии из-за наводнений погибли семь человек и более 1500 домашних животных
Семь человек и более 1500 голов домашнего скота погибло в результате паводков в Монголии с начала июля. Об этом сообщил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан в прямом эфире онлайн-совещания с губернаторами аймаков (регионов) страны.

«С начала июля по всей стране грозовые дожди. Крупные реки достигли опасного уровня наводнения, некоторые реки вышли из берегов. Печально, что от наводнений за эти дни в Монголии погибло семь граждан и более 1500 голов домашнего скота. Затоплено более 600 домов и домохозяйств», - сказал заместитель премьер-министра.

Он добавил, что повреждены шесть национальных автомагистралей и 10 участков железнодорожной насыпи по пути из Улан-Батора в Китай. Сайнбуянгийн Амарсайхан поручил местным властям тщательно очистить противопаводковые дамбы и канавы, эвакуировать пастухов, разбивших стоянки у рек, не селить домохозяйства в зонах риска паводков и обеспечить надзор за туристическими объектами на водоемах.


В монгольских соцсетях распространяется фото пострадавших от града размером с теннисный мячик животных, юрт и машин.

Фото: соцсети
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