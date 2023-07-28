В Монголии из-за наводнений погибли семь человек и более 1500 домашних животных

Он добавил, что повреждены шесть национальных автомагистралей и 10 участков железнодорожной насыпи по пути из Улан-Батора в Китай. Сайнбуянгийн Амарсайхан поручил местным властям тщательно очистить противопаводковые дамбы и канавы, эвакуировать пастухов, разбивших стоянки у рек, не селить домохозяйства в зонах риска паводков и обеспечить надзор за туристическими объектами на водоемах.







Семь человек и более 1500 голов домашнего скота погибло в результате паводков в Монголии с начала июля. Об этом сообщил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан в прямом эфире онлайн-совещания с губернаторами аймаков (регионов) страны.«С начала июля по всей стране грозовые дожди. Крупные реки достигли опасного уровня наводнения, некоторые реки вышли из берегов. Печально, что от наводнений за эти дни в Монголии погибло семь граждан и более 1500 голов домашнего скота. Затоплено более 600 домов и домохозяйств», - сказал заместитель премьер-министра.В монгольских соцсетях распространяется фото пострадавших от града размером с теннисный мячик животных, юрт и машин.Фото: соцсети