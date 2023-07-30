Избиение подростков в Бурятии взял на контроль глава Следкома России

Глава Следкома России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову организовать факту проверку по факту избиения подростков в Улан-Удэ и доложить об установленных обстоятельствах.Напомним, нападение на двух несовершеннолетних произошло вечером 27 июля в 43 квартале. Поводом стала якобы внешность одного из мальчиков, которая не понравилась обидчикам. После избиения у одного из мальчиков (он является инвалидом) было диагностировано сотрясение мозга и оказалось порванным ухо. Его друг отделался ушибами.Прокуратура Бурятии поставила на контроль процессуальную проверку по данному факту. Личность гражданина, причастного к инциденту, устанавливают сотрудники полиции.К слову, за сценой избиения наблюдали многочисленные прохожие, но заступиться за мальчишку-инвалида никто не захотел.Фото: Следком РФ