Происшествия 01.08.2023 в 11:29

В Бурятии молодой водитель протаранил остановившийся автомобиль девушки

Парень не соблюдал дистанцию и скоростной режим
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодой водитель протаранил остановившийся автомобиль девушки
ДТП произошло 31 июля на трассе «Байкал» в районе станции Береговая. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель «Мазды», ехавший по дороге, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, врезался в остановившийся впереди автомобиль «Хонда» под управлением 24-летней девушки. В результате аварии водитель «Мазды» получил травмы различной степени тяжести.

Еще одно ДТП случилось ночью в селе Горхон Заиграевского района. Там 36-летний водитель мопеда «Рэйсер», не имеющий прав, на улице Железнодорожной наехал на камень и перевернулся. В результате аварии мужчина сломал пяточную кость.

Фото: ГИБДД Бурятии
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