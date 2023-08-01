В Бурятии молодой водитель протаранил остановившийся автомобиль девушки

ДТП произошло 31 июля на трассе «Байкал» в районе станции Береговая. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель «Мазды», ехавший по дороге, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, врезался в остановившийся впереди автомобиль «Хонда» под управлением 24-летней девушки. В результате аварии водитель «Мазды» получил травмы различной степени тяжести.Еще одно ДТП случилось ночью в селе Горхон Заиграевского района. Там 36-летний водитель мопеда «Рэйсер», не имеющий прав, на улице Железнодорожной наехал на камень и перевернулся. В результате аварии мужчина сломал пяточную кость.Фото: ГИБДД Бурятии