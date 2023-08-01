Происшествия 01.08.2023 в 14:16

В Улан-Удэ девушка взыскала компенсацию с насильника

Жертве изнасилования присудили 200 тысяч рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ девушка взыскала компенсацию с насильника
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней девушки, ставшей жертвой изнасилования. По решению суда житель одного из районов Бурятии, признанный виновным в преступлении, должен был выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.
 
«Под контролем судебного пристава компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника взыскан исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей, поскольку долг не был выплачен в 5-дневный срок, который дается для его добровольного погашения», - сообщили в УФССП по Республике Бурятия.

Фото: pixabay.com
Теги
насилие компенсация

Все новости

В Улан-Удэ мошенники атакуют личные кабинеты горожан на Госуслугах
01.08.2023 в 15:27
Тепломагистраль №3 в Улан-Удэ получила долгожданные трубы
01.08.2023 в 15:18
В Улан-Удэ трудным подросткам помогают наставники проекта «Старший брат»
01.08.2023 в 15:07
В Улан-Удэ девушка взыскала компенсацию с насильника
01.08.2023 в 14:16
В Бурятии ожидаются ливни и град
01.08.2023 в 13:50
Жители Бурятии смогут бесплатно обучиться основам предпринимательства у федерального спикера
01.08.2023 в 12:49
В Улан-Удэ побит рекорд по числу авиапассажиров
01.08.2023 в 12:43
Гости из Монголии нелегально везут РФ сигареты
01.08.2023 в 12:39
Глава Бурятии посетил пострадавший от стихии улус
01.08.2023 в 12:22
МегаФон улучшил связь 4G в столице Бурятии
01.08.2023 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В Улан-Удэ мошенники атакуют личные кабинеты горожан на Госуслугах
В Бурятии возбуждено более 120 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации
01.08.2023 в 15:27
В Бурятии молодой водитель протаранил остановившийся автомобиль девушки
Парень не соблюдал дистанцию и скоростной режим
01.08.2023 в 11:29
В районе Бурятии объявилась «банда» похитителей бананов
История с положительной развязкой о том, как двое мужчин стащили огромную кучу фруктов
01.08.2023 в 10:56
В Бурятии из-за короткого замыкания загорелся дом
Огонь сильно повредил жилище
01.08.2023 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru