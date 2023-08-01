В Улан-Удэ девушка взыскала компенсацию с насильника

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней девушки, ставшей жертвой изнасилования. По решению суда житель одного из районов Бурятии, признанный виновным в преступлении, должен был выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.«Под контролем судебного пристава компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника взыскан исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей, поскольку долг не был выплачен в 5-дневный срок, который дается для его добровольного погашения», - сообщили в УФССП по Республике Бурятия.Фото: pixabay.com