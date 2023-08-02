Чудак из Улан-Удэ, угрожая поджогом, требовал табак и алкоголь

Ранее судимый за кражу улан-удэнец вновь встал на путь криминала. На этот раз он пошел на вымогательство.В четыре часа ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил добыть пива, чего-нибудь сладкого на закуску и сигарет. Денег, видимо, у него совсем не было. Зато под рукой имелась легковоспламеняющаяся жидкость и зажигалка. С этим арсеналом пьяный чудак пошел «на дело».Выбрав киоск «Продукты 24 часа», злоумышленник облил жидкостью его и территорию вокруг. А потом потребовал у продавца шоколад «Alpen Gold», бутылку пива «Krusovice» и пачку сигарет марки «LD». Их цена в сумме составила 300 рублей.Незваный ночной гость при этом угрожал продавцу, что в случае отказа он сожжет киоск. Впоследствии его криминальные действия квалифицировали по ч. 1 ст. 163 УК РФ - вымогательство.Оказавшись в руках полиции, мужчина протрезвел и раскаялся в преступлении. Выяснилось, что гражданин не состоял на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах, занимался калымными работами, жил в частном доме. Но по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризовался посредственно.То, что в момент вымогательства преступник был в состоянии алкогольного опьянения, суд посчитал возможным не признавать отягчающим обстоятельством - достаточных доказательств, свидетельствующих, что именно алкогольное опьянение послужило поводом (или причиной) к совершению преступления, не было представлено.Мужчина получил за свое «дешевое преступление» ограничение свободы на срок 10 месяцев с обязательством отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а также не менять место проживания, и не выезжать за пределы Улан-Удэ, не уведомив соответствующий орган.Зажигалку и прочие вещественные доказательства постановлено уничтожить. Кроме диска с видеозаписью, который будет храниться в материалах уголовного дела.Фото: pixabay.com