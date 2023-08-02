Происшествия 02.08.2023 в 15:58

В Бурятии нашли живой пропавшую 76-летнюю бабушку

Вчера пожилая женщина вышла из дома в халате и тапочках, но не вернулась
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии нашли живой пропавшую 76-летнюю бабушку

Как сообщал «Номер один», накануне в Заиграевском районе, в поселке Онохой пропала 76-летняя местная жительница. Пожилая женщина 1947 года рождения вышла из дома в халате и тапочках, но обратно не вернулась.

В сообщении добавляли, что она нуждалась в медицинской помощи и не ориентировалась в пространстве. К счастью, волонтеры «Лиза Алерт» опубликовали сообщение, что женщину нашли живой.


Фото: pixabay.com

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лиза алерт волонтеры пропавшие без вести пожилые

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