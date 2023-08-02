Жителю Бурятии грозит до 20 лет тюрьмы за поджог военкомата

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя села Мухоршибирь, обвиняемого по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).«Ночью 17 октября 2022 года при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями он поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности. Возгорание оперативно ликвидировали дежурные сотрудники правоохранительных органов, благодаря чему удалось предотвратить гибель находившихся внутри людей, а также иные тяжкие последствия от пожара», - сообщили в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: «Номер один»