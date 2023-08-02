Происшествия 02.08.2023 в 17:53

В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге бывшего здания военкомата

Ими оказались 35-летний житель района и 70-летняя улан-удэнка
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге бывшего здания военкомата

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге бывшего здания военкомата. Об этом сообщают на сайте правительства Бурятии со ссылкой на МВД Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Согласно санкциям статьи, виновным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вчера местный житель умышленно поджег здание по улице Каландаришвили. Затем мужчина с пожилой женщиной удалились. Ранее в этом доме располагался военкомат. Момент поджога попал на камеры очевидцев, а затем в соцсетях опубликовали ориентировки подозреваемых.

«Установлены личности правонарушителей – житель Еравнинского района 1988 года рождения и жительница города Улан-Удэ 1953 года рождения», 

- сообщили на сайте правительства.
 Отметим, по информации из тг-канала Baza, за два дня в России совершили серию поджогов. Большинство поджигателей – пенсионеры и женщины. Как отмечают в сообщении, люди действовали под угрозами телефонных мошенников. МВД по Республике Бурятия напоминает о неотвратимости наказания за совершение противоправных действий, совершенных под диктовку мошенников под угрозами или уговорами. О любых обращениях таких лиц правоохранительные органы просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать в полицию.

«Предупредите близких и сами действуете правилам, которые защитят вас от мошенников: прекратите разговор с неизвестными, если они вам угрожают потерей денег или имущества, требуют взять кредит. При опасении за свою жизнь, жизнь близких или имущества – немедленно обращайтесь в полицию»,

 - отмечают в МВД по РБ.



Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"

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военкомат поджог армия

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