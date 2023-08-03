Происшествия 03.08.2023 в 10:03

В Бурятии автомобиль упал в овраг, водитель погиб

Пассажиры иномарки отделались ушибами
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии автомобиль упал в овраг, водитель погиб
ДТП произошло днем 2 августа в Кяхтинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Эстима», следуя по склону холма вблизи поселка Наушки, не справился с управлением и свалился в овраг.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Два пассажира машины отделались ушибами. После осмотра медики отпустили их домой.

Как отметили в Госавтоинспекции, погибший мужчина ранее был лишен водительских прав.


Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

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