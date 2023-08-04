Происшествия 04.08.2023 в 09:09
В Бурятии частично разрушилась федеральная трасса
На участке введено реверсивное движение
Текст: Константин Воронов
В Бурятии введено реверсивное движение на 545-м км федеральной трассы «Байкал» в районе села Мухоршибирь. Там из-за обильных осадков размыло участок дорожного полотна в месте прохождения водопропускной трубы, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Сейчас на месте происшествия идут аварийно-восстановительные работы. Задействованы работники и техника ООО «Спецдорстрой». Они засыпают обвалившийся участок скальным грунтом.
Напомним, ранее из-за сильных дождей размыло несколько участков дорог в Улан-Удэ.
Фото: МВД Бурятии
Сейчас на месте происшествия идут аварийно-восстановительные работы. Задействованы работники и техника ООО «Спецдорстрой». Они засыпают обвалившийся участок скальным грунтом.
Напомним, ранее из-за сильных дождей размыло несколько участков дорог в Улан-Удэ.
Фото: МВД Бурятии