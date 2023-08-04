Происшествия 04.08.2023 в 15:03
В районе Бурятии без вести пропал 19-летний парень
Молодого человека ищут уже два дня
Текст: Евгения Гармаева
В Заиграевском районе близкие разыскивают Алдара Баировича Тушинова. Молодой человек 2004 года рождения не выходит на связь со 2 августа. Он проживает в СНТ Рябина. О пропаже жителя сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 192 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Одежда: белая футболка, черные трико с белыми полосками, черные носки, светло-бежевые резиновые тапки.
Инфорг: Ирина («Мальта») тел. 89240108346
Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"