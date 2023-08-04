Происшествия 04.08.2023 в 15:03

В районе Бурятии без вести пропал 19-летний парень

Молодого человека ищут уже два дня
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии без вести пропал 19-летний парень

В Заиграевском районе близкие разыскивают Алдара Баировича Тушинова. Молодой человек 2004 года рождения не выходит на связь со 2 августа. Он проживает в СНТ Рябина. О пропаже жителя сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 192 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: белая футболка, черные трико с белыми полосками, черные носки, светло-бежевые резиновые тапки.

Инфорг: Ирина («Мальта») тел. 89240108346



Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"

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пропавшие без вести заиграевский район лиза алерт

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