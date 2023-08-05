Прокуратура Бурятии опубликовала традиционную сводку о жителях республики, попавшихся в лапы мошенников.

- Жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 августа 2023 стали 1 489 жителей республики (+ 62 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 382 млн рублей (+ 13 млн рублей за последнюю неделю), - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;

- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- знакомыми;

- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что:

- произошло снятие денег;

- оформлен кредит;

- необходимо получить компенсацию;

- предлагали дополнительный заработок.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,1 млн рублей.

Недавно пpoкypатура нaпpaвила в cyд yгoлoвнoe дeлo пo oбвинeнию двoиx мecтныx житeлeй в coвepшeнии cepии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx ч. 2, З, 4 cт. 159 УK PФ (мoшeнничecтвo).

- По версии следствия, в период с июля 2020 по июнь 2022 гг. данные лица совершали хищения в составе организованной группы. Соучастники преступлений звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и вводили их в заблуждение о привлечении родственников к уголовной ответственности. Якобы в целях заглаживания причиненного вреда мошенники вынуждали граждан передать денежные средства курьерам. Обвиняемые выполняли роль курьеров. После того, как забирали деньги у пострадавших, они их переводили организаторам преступлений, 10% от похищенной суммы оставляли себе, - рассказали в прокуратуре.

Жертвами «курьеров» стали 20 человек, которые отдали преступникам более 4 млн рублей. Максимальное наказание за указанные преступления предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.





Фото: "Номер один"