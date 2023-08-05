Доверчивые жители Бурятии отдали липовым курьерам четыре миллиона
На мошенничестве попались двое местных жителей, «работавшие» в составе преступной группы
Прокуратура Бурятии опубликовала традиционную сводку о жителях республики, попавшихся в лапы мошенников.
- Жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 августа 2023 стали 1 489 жителей республики (+ 62 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 382 млн рублей (+ 13 млн рублей за последнюю неделю), - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что:
- произошло снятие денег;
- оформлен кредит;
- необходимо получить компенсацию;
- предлагали дополнительный заработок.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,1 млн рублей.
Недавно пpoкypатура нaпpaвила в cyд yгoлoвнoe дeлo пo oбвинeнию двoиx мecтныx житeлeй в coвepшeнии cepии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx ч. 2, З, 4 cт. 159 УK PФ (мoшeнничecтвo).
- По версии следствия, в период с июля 2020 по июнь 2022 гг. данные лица совершали хищения в составе организованной группы. Соучастники преступлений звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и вводили их в заблуждение о привлечении родственников к уголовной ответственности. Якобы в целях заглаживания причиненного вреда мошенники вынуждали граждан передать денежные средства курьерам. Обвиняемые выполняли роль курьеров. После того, как забирали деньги у пострадавших, они их переводили организаторам преступлений, 10% от похищенной суммы оставляли себе, - рассказали в прокуратуре.
Жертвами «курьеров» стали 20 человек, которые отдали преступникам более 4 млн рублей. Максимальное наказание за указанные преступления предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.
Фото: "Номер один"