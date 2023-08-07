Происшествия 07.08.2023 в 14:50
В Бурятии медведь задрал барана неподалеку от села
Жителей просят соблюдать осторожность при выходе в лес
Текст: Константин Воронов
В местности Шаралдайка сельского поселения Унэгэтэйское обнаружены следы медведя, а также останки барана, которого задрал хищник.
«Все следы указывают на медведя. Будьте аккуратнее при выходе в лес», - предупреждают сельчан в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».
Напомним, в конце июля инспектор Бурприроднадзора застрелил медведя, который зашел в село Макаринино Баргузинского района и напал на двух поросят. Как сообщили в ведомстве, убитый медведь был 7-летним самцом. Специалисты полагают, что зверя привлекла свалка мусора в селе.
Фото: pixabay.com
«Все следы указывают на медведя. Будьте аккуратнее при выходе в лес», - предупреждают сельчан в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».
Напомним, в конце июля инспектор Бурприроднадзора застрелил медведя, который зашел в село Макаринино Баргузинского района и напал на двух поросят. Как сообщили в ведомстве, убитый медведь был 7-летним самцом. Специалисты полагают, что зверя привлекла свалка мусора в селе.
Фото: pixabay.com
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