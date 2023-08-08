Происшествия 08.08.2023 в 12:18

В районе Бурятии вандалы разбили новые люки

Их установили всего неделю назад
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии вандалы разбили новые люки

В Кабанском районе в поселке Каменск неизвестные разрушили новые полимерные канализационные люки. Их установили на улицах Октябрьская, перекрестке улиц Сухомлина и Кирова.

«После недельной установки люков, специалистами ЖКХ были установлены факты вандализма - проломлены новые полимерные люки. Уважаемые жители поселка Каменск, обращаемся с просьбой - если заметили подозрительную активность около колодцев, сообщите об этом незамедлительно в МУП «ЖКХ Каменское», либо в полицию», 

- обращаются в группе «Кабанск-инфо 24/7».
К посту приложили соответствующие фотографии.

    

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»

Теги
вандализм кабанский район жкх

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