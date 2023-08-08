Происшествия 08.08.2023 в 12:18
В районе Бурятии вандалы разбили новые люки
Их установили всего неделю назад
Текст: Евгения Гармаева
В Кабанском районе в поселке Каменск неизвестные разрушили новые полимерные канализационные люки. Их установили на улицах Октябрьская, перекрестке улиц Сухомлина и Кирова.
К посту приложили соответствующие фотографии.
«После недельной установки люков, специалистами ЖКХ были установлены факты вандализма - проломлены новые полимерные люки. Уважаемые жители поселка Каменск, обращаемся с просьбой - если заметили подозрительную активность около колодцев, сообщите об этом незамедлительно в МУП «ЖКХ Каменское», либо в полицию»,- обращаются в группе «Кабанск-инфо 24/7».
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Тегивандализм кабанский район жкх