В Улан-Удэ несколько горожан пострадали от нападений хозяйских собак

Власти Улан-Удэ почти ежедневно получают сигналы от горожан о том, что хозяйские собаки находятся на свободном выгуле. Жалобы поступают со всех городских районов, в особенности с Аршана, Солдатского, Загорска, Шишковки, Истока и других, сообщает Комитет городского хозяйства.Так вечером 7 августа на ул. Степная протока собака с черным ошейником укусила руку 47-летней улан-удэнки. Днем ранее на ул. Революции 1905 года на горожанку напали и укусили две хозяйские собаки. Владелец выгуливал животных без намордников и поводков.3 августа от службы «112» поступило сообщение о том, что на ул. Совхозная из ограды выбежали две большие собаки, которые напали на ребенка. Очевидец происшествия успел отогнать животных. 31 июля поступило сообщение о том, что ул. Пугачева на людей кидается агрессивная собака. Хозяева животного на замечания не реагируют.Как отметили в мэрии, по каждому сигналу сотрудники Управления административного контроля и районных администраций собирают материал для привлечения владельцев собак к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.– С начала года за самовыгул домашних собак составлено 354 протокола по ст. 47.1 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Сумма наложенных штрафов составляет более 900 тысяч рублей. За нападения собак составлено 57 протоколов на общую сумму почти 200 тысяч рублей. Тенденции к снижению не наблюдается, – сообщила начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.Напомним, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ