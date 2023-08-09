В Улан-Удэ свидетеля по уголовному делу пришлось брать под защиту

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего горожанина. Он обвинялся по ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с шантажом).«В начале января 2023 года мужчина, намереваясь помочь брату избежать ответственности за совершенное им преступление, передал свидетелю по делу записку с угрозами и указанием дать заведомо ложные показания в суде о невиновности родственника. Свидетель обратился в полицию с заявлением об угрозах и предъявил данную записку. В отношении него применили меры государственной защиты», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев дело, суд признал шантажиста виновным и приговорил его к штрафу в размере 120 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»