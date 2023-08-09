Происшествия 09.08.2023 в 16:45

В Улан-Удэ пьяный извращенец на крыше авто заинтересовал полицию

Личность любителя голых шоу устанавливается
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пьяный извращенец на крыше авто заинтересовал полицию

В столице Бурятии ищут пьяного мужчину, который накануне выступал голым на крыше машины. Как сообщили «Номер один» в полиции Бурятии, сегодня в час дня в полицию Железнодорожного района поступило сообщение от очевидца. Житель сообщил, что на улице Хоца Намсараева возле дома 2а обнаженный мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, уехал на иномарке серого цвета.

«На место происшествия направлен наряд ДПС. Личность данного мужчины устанавливается. Под государственным регистрационным номером автомобиля, указанным очевидцем, зарегистрирован автомобиль отечественного производства», 

- рассказали правоохранители.

В Улан-Удэ пьяный извращенец устроил стриптиз на крыше автомобиля
09.08.2023 в 12:54
Напомним, группа пьяных жителей нездорово повеселилась минувшей ночью. Один из изрядно выпивших горожан решил устроить шоу и голым залез на крышу автомобиля, демонстрируя половые органы всем проезжающим автомобилистам. Видео с ним опубликовали в соцсетях.



Фото: скриншот из видео

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