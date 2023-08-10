Происшествия 10.08.2023 в 09:36
У жительницы Улан-Удэ отобрали «Лексус» за пьяную езду
Также женщине назначили 150 часов обязательных работ
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года женщину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В апреле 2023 года горожанка вновь села за руль пьяной. Её «Лексус» сотрудники ГИБДД остановили ночью в поселке Загорск. Освидетельствование женщины показало, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 150 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года. Внедорожник «Лексус», на котором ездила пьяная горожанка, конфискован в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
Как отметили в прокуратуре, всего с начала 2023 года у пьяных водителей суды конфисковали уже 233 транспортных средства.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года женщину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В апреле 2023 года горожанка вновь села за руль пьяной. Её «Лексус» сотрудники ГИБДД остановили ночью в поселке Загорск. Освидетельствование женщины показало, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 150 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года. Внедорожник «Лексус», на котором ездила пьяная горожанка, конфискован в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
Как отметили в прокуратуре, всего с начала 2023 года у пьяных водителей суды конфисковали уже 233 транспортных средства.
Фото: «Номер один»
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