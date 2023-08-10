У жительницы Улан-Удэ отобрали «Лексус» за пьяную езду

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года женщину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В апреле 2023 года горожанка вновь села за руль пьяной. Её «Лексус» сотрудники ГИБДД остановили ночью в поселке Загорск. Освидетельствование женщины показало, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.Суд признал женщину виновной и приговорил её к 150 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года. Внедорожник «Лексус», на котором ездила пьяная горожанка, конфискован в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.Как отметили в прокуратуре, всего с начала 2023 года у пьяных водителей суды конфисковали уже 233 транспортных средства.Фото: «Номер один»