Происшествия 10.08.2023 в 12:22
Улан-удэнец нанес три удара ножом приятелю
Дело рассматривали в Верховном суде Бурятии
Текст: Евгения Гармаева
Горожанин устроил пьяную поножовщину. Верховный суд Республики Бурятия в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Советского района Улан-Удэ. Мужчину осудили в районном суде 7 июня по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Судом установлено, что во время застолья между двумя приятелями произошла ссора.
За совершенное преступление мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 15 000 рублей.
«Осужденный, вооружившись ножом, нанес им три удара по телу потерпевшего, в том числе в область расположения жизненно важных органов, причинив потерпевшему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки»,
- сообщили в ведомстве.
Приговор суда изменен судом апелляционной инстанции в части зачета времени содержания под стражей, в остальной части приговор оставлен без изменения.
Фото: Номер один
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