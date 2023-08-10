Происшествия 10.08.2023 в 12:22

Улан-удэнец нанес три удара ножом приятелю

Дело рассматривали в Верховном суде Бурятии
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнец нанес три удара ножом приятелю

Горожанин устроил пьяную поножовщину. Верховный суд Республики Бурятия в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Советского района Улан-Удэ. Мужчину осудили в районном суде 7 июня по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что во время застолья между двумя приятелями произошла ссора.

«Осужденный, вооружившись ножом, нанес им три удара по телу потерпевшего, в том числе в область расположения жизненно важных органов, причинив потерпевшему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки», 

- сообщили в ведомстве.
За совершенное преступление мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 15 000 рублей.

Приговор суда изменен судом апелляционной инстанции в части зачета времени содержания под стражей, в остальной части приговор оставлен без изменения.


Фото: Номер один

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