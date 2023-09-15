В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину

Полиция Улан-Удэ разыскивает 27-летнюю Ирину Цырендашиеву, которая с 4 сентября не выходит на связь с родственниками.Приметы: азиатской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, на вид 25-27 лет, волосы темные длинные. На левом боку имеется татуировка в виде надписи на английском языке длиной около 15 см.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-9021-60-02-58, 8-924-390-60-60, 8-3012-44-02-02.