Происшествия 15.09.2023 в 17:36

В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину

С 4 сентября она не выходит на связь с родственниками
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
Полиция Улан-Удэ разыскивает 27-летнюю Ирину Цырендашиеву, которая с 4 сентября не выходит на связь с родственниками.

Приметы: азиатской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, на вид 25-27 лет, волосы темные длинные. На левом боку имеется татуировка в виде надписи на английском языке длиной около 15 см.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-9021-60-02-58, 8-924-390-60-60, 8-3012-44-02-02.

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