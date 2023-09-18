Происшествия 18.09.2023 в 09:56
В Бурятии в автоаварии погибла еще одна школьница
Она поехала кататься на машине и перевернулась
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, трагическая авария в поселке Николаевский Тарбагатайского района, где погибли три подростка, оказалась не единственным смертельным ДТП за минувшие выходные.
Еще одна девочка погибла в аварии в субботу ночью в Кяхтинском районе. Там 15-летняя школьница села за руль автомобиля «Тойота Королла». В двух километрах от села Унгуркуй она не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП школьница от полученных травм скончалась на месте, еще 3 несовершеннолетних пассажира иномарки – мальчики 13, 14 и 17 лет – получили травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
Еще одна девочка погибла в аварии в субботу ночью в Кяхтинском районе. Там 15-летняя школьница села за руль автомобиля «Тойота Королла». В двух километрах от села Унгуркуй она не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП школьница от полученных травм скончалась на месте, еще 3 несовершеннолетних пассажира иномарки – мальчики 13, 14 и 17 лет – получили травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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