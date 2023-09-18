В Улан-Удэ в лобовом ДТП погиб водитель

Смертельная авария произошла утром 17 сентября на ул. Бограда в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобус «Фиат Дукато».В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался от полученных травм. 70-летний водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии