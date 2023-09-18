В Бурятии пожилой водитель умер прямо на дороге

Утром того же дня в Улан-Удэ на ул. Балтахинова потерял сознание 52-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис». В результате его машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении внедорожником «Тойота Лэнд Крузер», после чего пересекла трамвайные линии, выехала на встречную полосу и врезалась в дорожное ограждение. По предварительным данным, у мужчины случился приступ эпилепсии. С травмами позвоночника он госпитализирован в БСМП.





В минувшие выходные в Бурятии произошло два ДТП, связанных с внезапным ухудшением здоровья у водителей.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, утром в воскресенье на ул. Пушкина в селе Тарбагатай 68-летний водитель «ВАЗ-113022» потерял сознание, после чего автомобиль наехал на забор жилого дома. По словам пассажира машины, у пожилого мужчины случился сердечный приступ, и он потерял управление. Спасти пенсионера не удалось, сердечный приступ оказался для него фатальным.В связи со случившимися происшествиями Госавтоинспекция призывает граждан с проблемами здоровья отказаться от управления транспортными средствами. Болезненное состояние водителя может привести к аварийной ситуации на дороге, в том числе чревато смертельными последствиями или тяжелыми травмами для участников дорожного движения.Фото: ГИБДД Бурятии