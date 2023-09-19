В Улан-Удэ автомобиль сбил мотоциклиста

Два ДТП с пострадавшими произошли за прошедшие сутки в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое происшествие случилось около 7 часов вечера на ул. Забайкальская. Там 65-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Х Мото». В результате столкновения 36-летний мотоциклист получил перелом позвоночника. Байкера госпитализировали в БСМП.





Еще одна авария произошла поздним вечером на проспекте Победы. Там 21-летний водитель «Мазды Фамилия» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс». В результате ДТП у водителя «Мазды» диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После осмотра и оказания помощи медики отпустили пострадавшего домой.Фото: ГИБДД Бурятии