Происшествия 19.09.2023 в 10:01

В Улан-Удэ автомобиль сбил мотоциклиста

Байкера госпитализировали со сломанным позвоночником
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автомобиль сбил мотоциклиста
Два ДТП с пострадавшими произошли за прошедшие сутки в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое происшествие случилось около 7 часов вечера на ул. Забайкальская. Там 65-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Х Мото». В результате столкновения 36-летний мотоциклист получил перелом позвоночника. Байкера госпитализировали в БСМП.


Еще одна авария произошла поздним вечером на проспекте Победы. Там 21-летний водитель «Мазды Фамилия» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс». В результате ДТП у водителя «Мазды» диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После осмотра и оказания помощи медики отпустили пострадавшего домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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