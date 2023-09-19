Происшествия 19.09.2023 в 11:17

В Бурятии рассмотрели дело о неудавшейся мести

Раненый из ружья мужчина обезоружил нападавшего и обратил его в бегство
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассмотрели дело о неудавшейся мести
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Заиграевского района, обвиняемого в покушении на убийство.

Как следует из материалов дела, у подсудимого произошел конфликт с потерпевшим, в ходе которого тот ударил его ладонью по лицу. Затаив обиду, сельчанин решил отомстить. В ночь с 15 на 16 ноября 2022 года он взял двуствольное охотничье ружье и пришел в зимовье в лесу в 15 километрах от села Малый Куналей, где находился его обидчик. Тот в это время спал.

Зайдя в помещение, обвиняемый выстрелил из ружья в живот оппонента, причинив ему обширную огнестрельную дробовую рану. Желая добить свою жертву, злоумышленник снова прицелился. Однако раненый смог оказать сопротивление. Он схватился руками за ствол и направил дуло в сторону, так что второй выстрел прошел мимо. После этого, несмотря на ранение, мужчина отобрал ружье у нападавшего и вынудил его сбежать.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти. Злоумышленника задержали. В ходе следствия он заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании их вердикта Бичурский райсуд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда взыскан 1 миллион рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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