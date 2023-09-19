Происшествия 19.09.2023 в 11:41

Смертельное ДТП с подростками в Бурятии заинтересовало Александра Бастрыкина

Напомним, три школьника погибли по вине жительницы без водительских прав
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Текст: Евгения Гармаева
Смертельное ДТП с подростками в Бурятии заинтересовало Александра Бастрыкина

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования ДТП с гибелью троих школьников.

В Бурятии раскрыли подробности ДТП с гибелью трех подростков
18.09.2023 в 14:59
Как сообщал «Номер один», страшная трагедия случилась вечером 17 сентября в поселке Николаевский. Водитель не справилась с управлением и на высокой скорости врезалась в бетонный забор, после чего одна из плит упала на салон и придавила пассажиров. Погибли три школьника – юноши 14 и 16 лет, а также девочка 14 лет. Еще один 15-летний мальчик попал в больницу. За рулем автомобиля находилась 21-летняя девушка, не имеющая водительских прав.



Фото: Следком Бурятия

 

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