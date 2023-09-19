Происшествия 19.09.2023 в 15:02

В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов

Продавщица распознала обман и прогнала покупателя
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов
Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Хоринска, попытавшегося расплатиться в магазине купюрой банка приколов.

Как рассказали в МВД Бурятии, днем 15 сентября нетрезвый мужчина зашел в магазин смешанных товаров и, заказав бутылку вина, протянул продавщице пять тысяч «дублей». Распознав обман, работник женщина забрала спиртное и «банкноту» и прогнала покупателя. О происшествии она рассказала заведующей торговой точки, которая спустя несколько дней обратилась в полицию.

«По записям с камер видеонаблюдения в магазине установлена личность подозреваемого. Он задержан. Сельчанин признался, что нашёл купюру банка приколов на улице и решил «разменять» её на настоящие деньги, совершив покупку. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками», - сообщили в полиции.

«Банкнота» в пять тысяч «дублей» изъята. Действия сельчанина полиция квалифицировала как попытку мошенничества.

Фото: «Номер один»
Теги
фальшивые деньги

Все новости

Житель Бурятии зарезал жену
19.09.2023 в 15:53
В Бурятии задержится теплая осень
19.09.2023 в 15:33
В Улан-Удэ пьяная автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе
19.09.2023 в 15:27
В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов
19.09.2023 в 15:02
Первую сессию нового Хурала Бурятии проведет Леонид Белых
19.09.2023 в 14:31
Жителям Бурятии рассказали, как вести себя со змеями
19.09.2023 в 13:56
Жителей домов в центре Улан-Удэ будут переселять «револьверным» способом
19.09.2023 в 13:45
В Бурятии прощаются с 40-летним мобилизованным, погибшим на СВО
19.09.2023 в 13:14
В Улан-Удэ обворовали дом хвастливого горожанина
19.09.2023 в 12:57
В Улан-Удэ назначили первого заместителя руководителя Советского района
19.09.2023 в 12:20
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Житель Бурятии зарезал жену
Убийство произошло на почве ревности
19.09.2023 в 15:53
В Улан-Удэ пьяная автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе
Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора
19.09.2023 в 15:27
В Улан-Удэ обворовали дом хвастливого горожанина
Своим поведением мужчина привлек внимание злоумышленника
19.09.2023 в 12:57
Смертельное ДТП с подростками в Бурятии заинтересовало Александра Бастрыкина
Напомним, три школьника погибли по вине жительницы без водительских прав
19.09.2023 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru