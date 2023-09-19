Происшествия 19.09.2023 в 15:02
В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов
Продавщица распознала обман и прогнала покупателя
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Хоринска, попытавшегося расплатиться в магазине купюрой банка приколов.
Как рассказали в МВД Бурятии, днем 15 сентября нетрезвый мужчина зашел в магазин смешанных товаров и, заказав бутылку вина, протянул продавщице пять тысяч «дублей». Распознав обман, работник женщина забрала спиртное и «банкноту» и прогнала покупателя. О происшествии она рассказала заведующей торговой точки, которая спустя несколько дней обратилась в полицию.
«По записям с камер видеонаблюдения в магазине установлена личность подозреваемого. Он задержан. Сельчанин признался, что нашёл купюру банка приколов на улице и решил «разменять» её на настоящие деньги, совершив покупку. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками», - сообщили в полиции.
«Банкнота» в пять тысяч «дублей» изъята. Действия сельчанина полиция квалифицировала как попытку мошенничества.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, днем 15 сентября нетрезвый мужчина зашел в магазин смешанных товаров и, заказав бутылку вина, протянул продавщице пять тысяч «дублей». Распознав обман, работник женщина забрала спиртное и «банкноту» и прогнала покупателя. О происшествии она рассказала заведующей торговой точки, которая спустя несколько дней обратилась в полицию.
«По записям с камер видеонаблюдения в магазине установлена личность подозреваемого. Он задержан. Сельчанин признался, что нашёл купюру банка приколов на улице и решил «разменять» её на настоящие деньги, совершив покупку. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками», - сообщили в полиции.
«Банкнота» в пять тысяч «дублей» изъята. Действия сельчанина полиция квалифицировала как попытку мошенничества.
Фото: «Номер один»
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