В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов

Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Хоринска, попытавшегося расплатиться в магазине купюрой банка приколов.Как рассказали в МВД Бурятии, днем 15 сентября нетрезвый мужчина зашел в магазин смешанных товаров и, заказав бутылку вина, протянул продавщице пять тысяч «дублей». Распознав обман, работник женщина забрала спиртное и «банкноту» и прогнала покупателя. О происшествии она рассказала заведующей торговой точки, которая спустя несколько дней обратилась в полицию.«По записям с камер видеонаблюдения в магазине установлена личность подозреваемого. Он задержан. Сельчанин признался, что нашёл купюру банка приколов на улице и решил «разменять» её на настоящие деньги, совершив покупку. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками», - сообщили в полиции.«Банкнота» в пять тысяч «дублей» изъята. Действия сельчанина полиция квалифицировала как попытку мошенничества.Фото: «Номер один»