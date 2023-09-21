Происшествия 21.09.2023 в 10:14

В Улан-Удэ установлен владелец собаки из стаи, которая напала на ребенка

Его привлекут к административной ответственности
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установлен владелец собаки из стаи, которая напала на ребенка
В Улан-Удэ установлен владелец собаки из стаи, которая напала на первоклассника. Он будет привлечен к административной ответственности, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Напомним, утром 19 сентября на ул. Туполева стая из пяти крупных собак напала на первоклассника. Ребенок не пострадал. Неравнодушные горожане отогнали животных и сообщили о происшествии в службу отлова.

- Отловлено пять собак. В том числе две течные суки. Работы продолжаются. С наступлением холодов безнадзорные животные сбиваются в стаи, также начался период «собачьих свадеб». Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев и не отпускать их на самовыгул, – призвал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Фото: «Номер один»
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