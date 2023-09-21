Происшествия 21.09.2023 в 15:23

В Улан-Удэ чиновникам выписали предостережение за нападение собак на ребенка

В районе происшествия обнаружили еще несколько безнадзорных животных
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ чиновникам выписали предостережение за нападение собак на ребенка
По факту нападения собак на первоклассника администрации Железнодорожного района Улан-Удэ объявлено предостережение, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.

Напомним, нападение стаи собак на ребенка произошло на ул. Туполева 20 сентября. На место происшествия выехал инспектор Управления ветеринарии.

«После отлова безнадзорных собак государственным инспектором было зафиксировано еще 6 собак в районе Лицея №27. У двоих из них имелись ушные бирки, еще у одной особи – ошейник. Для обеспечения безопасной обстановки данных собак еще предстоит отловить. Владелец собаки, находящейся на самовыгуле и напавшей на ребенка, будет привлечен к административной ответственности», - рассказали в ведомстве.

Фото: Управление ветеринарии РБ
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