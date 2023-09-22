В Бурятии бабушка впала в кому из-за алкоголя и пролежала в холодном доме несколько дней

В одном из районов Республики Бурятия пожилая женщина находилась в длительном запое. В один из дней от количество выпитого жительница впала в кому. Ситуацию осложнило то, что она находилась одна, и в итоге несколько дней пролежала в неотапливаемом доме. Бабушку случайно обнаружили родственники.

Бригада скорой помощи привезла пациентку в районную больницу с подозрением на инсульт и общее переохлаждение. После оказания помощи врачи Территориального центра медицины катастроф доставили женщину из района в больницу Улан-Удэ.



